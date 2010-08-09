Євро на міжбанку знову йде вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,8885/7,8915 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися до 0,2646/0,2649, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,4810/10,4870. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3303/1,3305 (п`ятниця, 6 серпня, – 1,3193/95).

У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,8909.