Сьогодні день святого Пантелеймона Цілителя

Сьогодні Православна Церква святкує день святого Пантелеймона Цілителя, безвідплатного лікаря. Йому моляться про зцілення душі і тіла. Ім`я Великомученика Пантелеймона згадують також при здійсненні таїнств єлеєосвячення і освячення води.

Великомученик Пантелеймон народився у сім`ї знатного язичника у Никомідії (на північному заході Малої Азії) у IV столітті н.е. Мати святого була таємною християнкою, вона рано померла. Батько віддав отрока на навчання до прославленого лікаря Євфросина. Одного разу хлопець побачив на вулиці мертву дитину, яку вкусила єхидна, що була ще поряд. Він почав молитися Господу Ісусу Христу про воскресіння померлої і загибель отруйного гада. Він твердо вирішив, що у разі, якщо його молитву буде почуто, стане послідовником Христа і прийме Хрещення. Дитина ожила, а єхидна розлетілася на шматки на очах у Пантелеймона.

Незабаром слава про його здібності дійшла до столиці імперії - Риму. Коли батько святого побачив, як син, помолившись, зцілив сліпого, він разом зі зціленим прийняв Хрещення.

Святий Пантелеймон лікував всіх, однак насамперед бідних і ув`язнених. При цьому він завжди благовістив про Ісуса Христа, що викликало люту ненависть лікарів-язичників. Вони і донесли на святого імператору Максиміану.

Пантелеймон зазнав тортур. Однак вони не могли позбавити його життя. Тоді святому Великомученику відрізали голову, а тіло кинули у вогнище, однак воно не згоріло, а було таємно поховане християнами. З рани його текли кров і молоко, а олива, до якої його було прив`язано, покрилася плодами. Голова святого Пантелеймона, як велика святиня, зберігається у Пантелеймонівському монастирі на святій горі Афон.

У XIV в. в Україні св. Пантелеймона ще називали Палієм. Селяни глибоко шанували пам`ять Палія і остерігалися братися у день його пам`яті за будь-яку роботу, щоб він не побив за це громом.

За старих часів на Пантелеймона боялися грози, говорили: «Хто на Палія працює, у того гроза спалить хліб», «Палій спалить двір того, хто возить цього дня копиці на тік» або «На Пантелеймона гріх возити хліб і сіно - Пантелеймон спалить».