Вчорашній день побив рекорд спеки

Неділя, 8 серпня, стала найспекотнішим днем нинішнього літа.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу начальник Гідрометцентру України Микола КУЛЬБІДА.

За його інформацією, на більшості території України температура повітря була вищою, ніж 35 градусів за Цельсієм. У Києві температура повітря становила 39,2 градуси. «Це третій результат за всі 130 років спостережень», - наголосив М.КУЛЬБІДА.

При цьому він зазначив, що спекотне повітря буде рухатися у західні регіони, де зараз температура повітря нижча, ніж у регіонах, які потерпають від спеки.

«На жаль, навіть математичні моделі помиляються. Не буде серйозного просування цих температур далі на схід», - зазначив М.КУЛЬБІДА.

При цьому М.КУЛЬБІДА зазначив, що у найближчі дні очікується незначне зниження температури у Київській та Чернігівській областях. «Але вже у наступні дні оця спекотна повітряна маса рухатиметься далі на захід», - зазначив М.КУЛЬБІДА, додавши, що після 20 серпня можна очікувати зниження температури на території України.