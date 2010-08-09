На завтра синоптики обіцяють місцями дощі

Завтра, 10 серпня, в Україні в окремих областях пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у західних областях очікуються грозові дощі (вночі місцями сильні), в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.

У північних, Вінницькій, Черкаській областях місцями невеликий дощ, гроза; температура вночі 17-22°, вдень 29-34°, місцями 35-37°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

На решті території утримається суха погода; температура вночі 19-24°, на узбережжі морів до 28°, вдень сильна спека 35-39°, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та степовій частині Криму місцями 40-42°. Вітер східний, 5-10 м/с.

У Києві та Київській області завтра мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 17-22°, вдень 29-34, місцями 35-37°. У Києві вночі 20-22°, вдень - 32-34°.

Сьогодні, 9 серпня, температура води в Чорному та Азовському морях 27-30°, в Дніпрі біля Києва - 26°.