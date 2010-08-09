Шахраї представляються податківцями

На Кіровоградщині діють шахраї, які для отримання кодів поповнення рахунків мобільних телефонів представляються працівниками органів податкової служби.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі управління ДПА в Кіровоградській області.

Жертвами обману стають приватні підприємці.

Шахраї працюють наступним чином: встановлюють робочі контакти ресторанів, готелів та мобільні номери їх власників, на які телефонують і, представляючись керівниками податкової служби, замовляють номера в готелі та обідній стіл на 8-10 чоловік. Через деякий час, посилаючись на те, що перебувають в дорозі та не мають можливості поповнити рахунок мобільного телефону, просять терміново купити картки на поповнення та переслати їх коди. Після отримання цих номерів будь-які контакти з підприємцями припиняються, а номера мобільних телефонів шахраїв вимикаються з мережі зв’язку.

ДПА в області просить повідомляти про випадки дискредитації органів податкової служби, телефонуючи на лінію довіри.