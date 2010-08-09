Нічний клуб «Шоколад» згорів через «необачне паління»?

Найбільш імовірною причиною недавньої пожежі в нічному клубі «Шоколад» (м. Макіївка) стала необережність при курінні, вважає голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції. Кажучи про пожежу в «Шоколаді», А.БЛИЗНЮК зазначив: «Я не хочу говорити про остаточну версію, чому це сталося, але варіантів там небагато. Зайнялося з тильної стіни, а з тильного боку дворик з піддонами дерев`яними і іншими речами, куди народ спокійно ходив палити. І все».

На уточнююче питання журналістів, чи не було тут умисного підпалу, губернатор відповів негативно. «Підпали, якщо роблять, там намагаються втекти, вночі, і ще щось, сховатися від камер відеоспостереження тощо. А палять де завгодно!», - сказав А.БЛИЗНЮК.

У свою чергу, в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області нагадали, що 7 серпня о 18.44 в Гірницькому районі м. Макіївки сталася пожежа в розважальному центрі «Шоколад-Проект». Вогнем було пошкоджено: крівля -200 кв. м, обшивка фасаду -500 кв. м, оздоблювальні матеріали третього і технічного поверхів - 1200 кв. м і 600 кв. м відповідно, а також 14 віконних блоків, частково меблі і клубне устаткування.

У Центрі пропаганди зазначили, що постраждалих в результаті пожежі немає, а причина пожежі, матеріальна шкода і сума врятованих матеріальних цінностей поки що встановлюються.

Від Головного управління МНС залучалися 60 чоловік особового складу і 22 одиниці техніки.