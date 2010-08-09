Пожежна небезпека підвищилася на Волині

У зв’язку з високою пожежною небезпекою, зумовленою тривалою спекотною погодою, міліцію Волині переведено на посилений варіант несення служби.

Як повідомили сьогодні УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС України у Волинській області, керівництвом УМВС уже створено декілька груп у складі працівників Державтоінспекції, дільничних інспекторів та екологів, мета яких – запобігання виникненню пожеж і оперативне реагування на них.

У повідомленні зазначено, що дільничні інспектори спільно з екологами здійснюють об`їзд приміських місць відпочинку і шукають порушників лісового законодавства.

Крім того, у зв`язку з високим рівнем пожежної небезпеки на деякий час переноситься відкриття полювання на пернату дичину, яке мало би розпочатися вже минулого тижня.

Довідка. Від початку року на Волині сталося 24 пожежі на площі 11 га. Причина переважної більшості з них – людський чинник.