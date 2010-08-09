Грушки-яблучки: Україну прийняли до кола кращих, але...

Рада директорів Всесвітньої асоціації виробників яблук і груш (WAPA) 5 серпня в рамках міжнародної конференції «ПрогнозФрут-2010» узгодила членство України в цій організації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив 6 серпня на прес-конференції президент Української аграрної конфедерації Леонід КОЗАЧЕНКО.

За його словами, з фруктів Україна входить до 15 найбільших світових виробників.

«Проте, у нас дуже низькі показники, які не відповідають потенційним можливостям, – сказав Л.КОЗАЧЕНКО. – Врожайність фруктів в Україні – близько 7 тонн з гектара, тоді як у наших польських сусідів цей показник набагато вищий – 60 т/га, а в ЄС – 16 т/га».

Президент Української аграрної конфедерації стверджує, що членство України в WAPA сприятиме покращенню контролю за якістю продукції і використанню світового досвіду з реалізації і дистрибуції продукції серед населення нашої країни.

Він також відзначив, що сьогодні Україна є помітним постачальником концентратів яблучного соку на світовому ринку.