Митники затримали дев'ять старовинних польських книг

Волинські митники спільно з прикордонниками виявили спробу вивезення дев’яти старовинних книг за межі України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби, усі виявлені книги написані польською мовою та належать до XIX - першої половини ХХ століть, а саме: «Pisma Henryka Sienkiewicza», 1897 року – 6 шт., «Krzyzacy Henryka Sienkiewicza», 1922 року – 1шт., «Poezje Adama Mickiewicza»,1888 року – 1 шт, «Zabiegi wodolecznicze» - 1 шт.

Друковані видання були загорнуті у поліетиленовий пакет та перебували серед особистих речей громадянина Росії, що був пасажиром автомобіля «Toyota town», за кермом якого знаходився його брат.

Автомобіль прибув до пункту пропуску «Доманово» до зони спрощеного митного контролю «зелений коридор». Проте транспортний засіб було переведено до зони поглибленого митного контролю – «червоний коридор». Підозри митників не були безпідставними. При огляді пред’явлених громадянами особистих речей митники виявили 9 стародруків, про які громадянин жодним словом не обмовився при усному опитуванні та не заявив у митній декларації .

Складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст.339 та 340 Митного кодексу України. Книги вилучено до рішення суду та відправлено на експертизу.