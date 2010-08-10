Де застрахувати сільгосппродукцію?

Міністерство аграрної політики України підготувало проект концепції розвитку системи страхування сільськогосподарської продукції в Україні, який передбачає створення Державної акціонерної страхової компанії (ДАСК).

Відповідний документ опубліковано на сайті міністерства.

Документом пропонується створення ДАСК як самостійного державного підприємства, що діє на принципах самофінансування й прибутковості, формування мережі страхових посередників для реалізації страхових продуктів ДАСК.

ДАСК законодавчо визначається уповноваженим страховиком для здійснення страхування сільськогосподарської продукції, яке субсидується державою, та по інших видах страхування, у випадку якщо здійснення тих або інших правовідносин на аграрному ринку передбачає використання бюджетних коштів, валютних резервів держави, гарантій Кабінету міністрів.

ДАСК координує й контролює всю діяльність у питаннях страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою.