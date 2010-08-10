Продан: податкові канікули "від Азарова" вилізуть боком
Обговорення Кодексу імітується
Уряд Миколи АЗАРОВА влаштував «липове» громадське обговорення проекту Податкового кодексу.
Про це заявила голова Комітету захисту підприємництва при опозиційному уряді Оксана ПРОДАН, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.
Як приклад О.ПРОДАН навела «обговорення» документа в Хмельницькій області, де серед 200 присутніх осіб було лише 11 підприємців, всі інші – працівники контролюючих органів.
«Уряд готував проект Податкового кодексу півроку, а зараз вимагає від бізнесу опрацювати його дві останні редакції за півмісяця. І це без відриву від виробництва та із збільшенням фіскального навантаження на бізнес», - підкреслила О.ПРОДАН.
«Зрозуміло, що за таких умов проект Податкового кодексу не може бути достатньо опрацьований фахівцями, а значить, може бути прийнятий із запропонованими урядом повноваженнями для контролюючих органів і обмеженнями та вимогами для бізнесу», - додала вона.
На думку О.ПРОДАН, урядовий проект Податкового кодексу не виконує основну свою функцію – уніфікацію діючого податкового законодавства, – оскільки має безліч відсилочних норм.
«Зате проект передбачає практично необмежені повноваження контролюючих органів, в тому числі і податкових, щодо перевірки, обстеження, спостереження, контрольно-розрахункових операцій, відбору зразків та інвентаризації платників податків», - сказала вона.
Крім цього, зазначила О.ПРОДАН, проект посилює фіскальне навантаження на підприємців, оскільки зобов’язує їх платити внески не тільки до Пенсійного фонду, але й до усіх фондів соціального страхування.
«І це при тому, що зменшується максимально допустимий обсяг доходу з 500 тис. грн. до 300 тис. грн., а ставка податку для деяких видів діяльності збільшується втричі - до 600 грн.», - сказала вона.
«Податкові канікули, що пропонуються у проекті з 2011 до 2015 року для підприємців, які надають виключно побутові послуги та для підприємців, які торгують на ринках, за умови введення касових апаратів та заборони використовувати єдиний податок у разі надання послуг на ринку, здачі в оренду навіть одного торговельного ринку, «вилізуть підприємцям боком», адже ведення обліку касових апаратів для одного підприємця є нереальним, зате дає можливість безконтрольних перевірок застосування касових апаратів, штрафи за якими починають нараховуватись з тисяч гривень, що значно більше за так звані «канікули», - підкреслила голова Комітету захисту підприємців при опозиційному уряді.
За словами О.ПРОДАН, станом на 1 січня цього року підприємець, який ремонтує взуття, був зобов’язаний сплатити максимум 200 грн. на місяць, а в разі прийняття цього проекту Податкового кодексу станом на 1 січня наступного року він буде зобов’язаний за місяць сплатити не менше 536 грн.
«Податкові канікули, передбачені цим проектом, «зменшать» зобов’язання підприємця до 336 грн. на місяць порівняно з 200 грн. в цьому році. А введення додаткових повноважень податковим органам та обов’язковість для усіх касових апаратів призведе до збільшення офіційних і неофіційних штрафів в рази», - сказала вона.
«Вже сьогодні при обговоренні власних перспектив підприємці розмірковують про закриття свого бізнесу в майбутньому, адже більшість із них ще не відійшли від світової фінансово-економічної кризи і так само не мають обігових коштів, зате мають банківські кредити», - резюмувала О.ПРОДАН.