Продан: податкові канікули "від Азарова" вилізуть боком

Уряд Миколи АЗАРОВА влаштував «липове» громадське обговорення проекту Податкового кодексу.

Про це заявила голова Комітету захисту підприємництва при опозиційному уряді Оксана ПРОДАН, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

Як приклад О.ПРОДАН навела «обговорення» документа в Хмельницькій області, де серед 200 присутніх осіб було лише 11 підприємців, всі інші – працівники контролюючих органів.

«Уряд готував проект Податкового кодексу півроку, а зараз вимагає від бізнесу опрацювати його дві останні редакції за півмісяця. І це без відриву від виробництва та із збільшенням фіскального навантаження на бізнес», - підкреслила О.ПРОДАН.

«Зрозуміло, що за таких умов проект Податкового кодексу не може бути достатньо опрацьований фахівцями, а значить, може бути прийнятий із запропонованими урядом повноваженнями для контролюючих органів і обмеженнями та вимогами для бізнесу», - додала вона.

На думку О.ПРОДАН, урядовий проект Податкового кодексу не виконує основну свою функцію – уніфікацію діючого податкового законодавства, – оскільки має безліч відсилочних норм.

«Зате проект передбачає практично необмежені повноваження контролюючих органів, в тому числі і податкових, щодо перевірки, обстеження, спостереження, контрольно-розрахункових операцій, відбору зразків та інвентаризації платників податків», - сказала вона.

Крім цього, зазначила О.ПРОДАН, проект посилює фіскальне навантаження на підприємців, оскільки зобов’язує їх платити внески не тільки до Пенсійного фонду, але й до усіх фондів соціального страхування.

«І це при тому, що зменшується максимально допустимий обсяг доходу з 500 тис. грн. до 300 тис. грн., а ставка податку для деяких видів діяльності збільшується втричі - до 600 грн.», - сказала вона.

«Податкові канікули, що пропонуються у проекті з 2011 до 2015 року для підприємців, які надають виключно побутові послуги та для підприємців, які торгують на ринках, за умови введення касових апаратів та заборони використовувати єдиний податок у разі надання послуг на ринку, здачі в оренду навіть одного торговельного ринку, «вилізуть підприємцям боком», адже ведення обліку касових апаратів для одного підприємця є нереальним, зате дає можливість безконтрольних перевірок застосування касових апаратів, штрафи за якими починають нараховуватись з тисяч гривень, що значно більше за так звані «канікули», - підкреслила голова Комітету захисту підприємців при опозиційному уряді.

За словами О.ПРОДАН, станом на 1 січня цього року підприємець, який ремонтує взуття, був зобов’язаний сплатити максимум 200 грн. на місяць, а в разі прийняття цього проекту Податкового кодексу станом на 1 січня наступного року він буде зобов’язаний за місяць сплатити не менше 536 грн.

«Податкові канікули, передбачені цим проектом, «зменшать» зобов’язання підприємця до 336 грн. на місяць порівняно з 200 грн. в цьому році. А введення додаткових повноважень податковим органам та обов’язковість для усіх касових апаратів призведе до збільшення офіційних і неофіційних штрафів в рази», - сказала вона.

«Вже сьогодні при обговоренні власних перспектив підприємці розмірковують про закриття свого бізнесу в майбутньому, адже більшість із них ще не відійшли від світової фінансово-економічної кризи і так само не мають обігових коштів, зате мають банківські кредити», - резюмувала О.ПРОДАН.