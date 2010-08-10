Статую Свободи закриють на рік

Статую Свободи в Нью-Йорку закриють для відвідування у зв`язку з проведенням робіт з поліпшення систем безпеки.

Як повідомляє Reuters, доступ до пам’ятника буде закритий протягом року.

Роботи розпочнуться після 12 жовтня 2011 року - цього дня пам`ятнику виповниться 125 років. Статую планують обладнати новими входами, ліфтами і сходами. Вартість робіт оцінюється у 26 мільйонів доларів.

Статуя Свободи - одна з головних визначних пам`яток Нью-Йорка. Щороку її відвідує більш як 5 мільйонів осіб, причому пік припадає на літній період, коли кількість відвідувачів сягає 20 тисяч осіб на день. Усередині вінця на голові статуї розташовано один з найвідоміших у США оглядових майданчиків.

Статуя була закрита для відвідування після терактів 11 вересня 2001 року і відновила роботу лише в 2004 році. Оглядовий майданчик у короні статуї залишався закритим аж до літа 2009 року.