Нацбанк знизив облікову ставку

Національний банк України (НБУ) з 10 серпня 2010 року знизив розмір облікової ставки з 8,5% до 7,75% річних.

Про це йдеться у повідомленні банку, розміщеному на офіційному сайті регулятора.

«З метою сприяння закріпленню позитивних тенденцій на грошово-кредитному ринку і створення стимулів для поліпшення ситуації в реальному секторі економіки з 10 серпня 2010 року розмір облікової ставки знижений з 8,5% до 7,75% річних», - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Нацбанк вже втретє знижує облікову ставку цього року, опустивши її з 10,25%.

НБУ обгрунтовує своє рішення певним поліпшенням макроекономічної ситуації: зростанням промислового виробництва, профіцитністю платіжного балансу і зниженням інфляційного тиску.