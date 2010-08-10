У Скадовську влаштували масштабне свято для дітей

Сьогодні у Скадовську Херсонської обл. стартував XII Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль “Чорноморські ігри”.

Як повідомили УНІАН організатори фестивалю, у дитячому святі візьмуть участь більш як 2 тисячі дітей, які демонструватимуть свої творчі таланти у різноманітних конкурсах. Цього року дітлахам організатори підготували такі заходи як карнавал, шоу повітряних зміїв, спеціальні вечірні шоу-програми, конкурс малюнків, конкурс скульптур з піску, ігротеку «Гра скликає друзів» – майданчик найпопулярніших дитячих настільних ігор.

Усі діти, які відпочиватимуть в цей період у Скадовську, можуть взяти участь у карнавалі та розважальних заходах фестивалю, відзначають організатори.

У вокальному конкурсі фестивалю змагатимуться 49 вокалістів, у танцювальному - 24 колектива (822 танцюриста).

До складу журі «Чорноморських Ігор» увійшли відомі в музичному світі особистості: Валентин КОВАЛЬ, Сергій КУЗІН, Едуард КЛІМ, Олег ЧОРНИЙ, Олена КОЛЯДЕНКО. У гості до конкурсантів завітають Гайтана, Злата ОГНЄВИЧ, володарка 2-ї премії конкурсу «Новая волна» Тетяна ШИРКО та колишні учасники фестивалю Іван БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Кирило ТУРИЧЕНКО, Надія ДОРОФЄЄВА, дует «Тамерлан та Олена Омаргалієва».

12-ті «Чорноморські ігри» відбуваються за підтримки народного депутата України Миколи БАГРАЄВА.

Фестиваль триватиме до 15 серпня.