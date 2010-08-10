Погода на завтра

Завтра у більшості північних областей України очікуються окремі невеликі грозові дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура у західних областях вночі 11-16°, вдень 25-30°, у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській областях вночі 16-21°, вдень 29-34°; на решті території вночі 19-24°, на узбережжі морів до 28°, вдень сильна спека з температурою 35-39°, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях місцями 40°.

У Київській області у середу очікуються невеликі грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-21, вдень 29-34°. У Києві температура вночі 19-21, вдень 32-34°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 27-29°, у Дніпрі біля Києва 27°.