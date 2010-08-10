Монумент Незалежності на Майдані може впасти?

Монумент незалежності України, що на Майдані Незалежності, може впасти, лякає киян начальник Главку охорони культурної спадщини Руслан Кухаренко. «Він виглядає міцним, але там усередині металеві конструкції, які іржавіють. Там дуже поганий водостік, його потрібно розширювати...» — сказав він. Гроші на ремонт (500 тис. грн.), хоч і закладені в бюджеті, але поки не виділені, пише "Сегодня".

Щоправда, автор пам`ятника Анатолій Кущ не вірить, що з монументом все так погано: «Мені здається, цього не може бути, у нього гарантія — 100 років!».