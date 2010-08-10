Покупець «Луганськтепловозу» досі не віддав гроші

Керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія) все ще не перерахувала гроші за придбаний 15 червня цього року 76,001% держпакет акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

У свою чергу близьке до Кабінету міністрів України джерело повідомило агентству УНІАН, що сторони продовжують вести «важкі» переговори. За словами джерела, ситуація залишається невизначеною, у тому числі і у зв`язку з тим, що прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, про домовленості з яким заявляє російська сторона, на даний момент перебуває у відпустці.

Раніше ФДМУ заявив, що повідомив «Брянський машинобудівний завод» про нарахування пені за невчасну оплату придбання 76% акцій «Луганськтепловозу».

Довідка УНІАН. Фонд держмайна України 19 липня 2006 року перший раз оголосив конкурс з продажу 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз". 23 березня 2007 року ФДМУ визнав «Керуючу компанію «Брянський машинобудівний завод» (що входить до російського "Трансмашхолдингу") переможцем конкурсу: пакет було продано за 292,505 млн. грн.

У жовтні 2009 року реєстратор цінних паперів «Центр-Реєстратор» списав 76% акцій ВАТ "Луганськтепловоз" з рахунку КК «Брянський машинобудівний завод» і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції були зараховані на рахунок ФДМ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня 2009 р.

31 березня 2010 року Фонд державного майна України повторно оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з продажу держпакету «Луганськтепловозу». 15 червня 2010 року ”Брянський машзавод`” знову придбав 76% акцій «Луганськтепловозу» за 410 млн. грн.

Кабінет міністрів України своїм розпорядження № 1501 від 21 липня цього року доручив ФДМУ укласти мирову угоду з покупцем «Луганськтепловозу» - «Брянським машзаводом».