Тернопільська міськрада вимагає скасувати підвищення тарифів на газ
Звернулися до Януковича, Азарова, Литвина
Тернопільська міська рада вимагає від влади скасувати рішення про збільшення тарифів на газ для населення та підприємств теплоенергетики.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА і голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, прийнятій на засіданні міськради з ініціативи фракції Української народної партії.
У заяві вказано, що депутатський корпус засуджує підвищення тарифів на газ на 50% для населення.
«Ми переконані, що таке суттєве підвищення ціни на газ боляче вдарить по малозабезпечених громадянах України, сприятиме знищенню середнього класу та стане для українців справжнім грабунком у вигляді чергового росту цін у житлово-комунальній сфері та на всьому ринку», – наголошують депутати.
Вони вказують, що замість проведення реформ у сфері житлово-комунального господарства та енергетики «уряд продовжує нарощувати систему неефективних субсидій, а проурядова більшість більш ніж вдвічі скорочує витрати на реформування енергетичної сфери та сфери ЖКГ».
«Ми переконані, що така турбота про малозабезпечених громадян з боку уряду є нічим іншим, як черговим фарсом. Адже ніякі субсидії не компенсують неминучого подорожчання більшості товарів та послуг. Як наслідок – українців чекає тотальне зубожіння. І в першу чергу – пенсіонерів», – наголошується у заяві.