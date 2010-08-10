На Волині працівники МНС обстежили 100 га колишнього військового полігону у Володимир-Волинському районі (землі Устилузької міської ради) на наявність там вибухонебезпечних предметів. Роботи здійснюються на виконання Плану реалізації заходів Державної цільової соціальної програми протимінної діяльності МНС України на 2009 – 2014 роки.

Як повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Волинській області, піротехнічна група Головного управління МНС України у Волинській області працює на цьому полігоні вже впродовж місяця. За цей час знайдено та знешкоджено близько сотні артилерійських снарядів, гранат, патронів часів Великої Вітчизняної війни. Разом з піротехніками на полігоні постійно працює пожежна автоцистерна з черговою зміною вогнеборців, завдання яких не допустити можливої пожежі у лісових насадженнях.

За словами заступника начальника ГУ МНС України в області Віталія ГОРШКОВА, піротехніки працюють в непростих умовах через високі температурні показники. Крім того, працівники групи піротехнічних робіт одягнуті у важкі шоломи та бронежилети.

Наразі роботи з очищення території тривають. Після очистки полігону органи місцевого самоврядування планують передати його у цивільне використання.