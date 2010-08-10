Мер Донецька: скільки потрібно людей, стільки тут і працюватимуть

Сьогодні в Донецьку відкрився Єдиний координаційний центр з питань підготовки і проведення фінального туру чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Єдиний координаційний центр розмістився в центрі Донецька, в будівлі Регіонального спортивного комплексу «Олімпійський», який є комунальною власністю Донецької облради.

В урочистій церемонії відкриття Єдиного центру взяли участь голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК і Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Мер Донецька пояснив, що «це буде центр, де розв`язуватимуться всі організаційні питання – від підготовки спортивної бази, від підготовки інфраструктури міста до прийому і проведення гостей, тобто, абсолютно всі питання».

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО повідомив, що даний центр підготовлено за рахунок коштів міського і обласного бюджетів. Він не став конкретизувати, скільки коштів бути витрачено, однак відзначив, що це незначні гроші, оскільки будівля була підготовлена і залишалося тільки доукомплектувати його необхідним обладнанням.

Мер відзначив, що в Єдиному центрі працюватимуть 30 фахівців з різних напрямів діяльності. «Скільки потрібно людей, стільки тут і працюватимуть. На сьогодні область виділила 15 одиниць штатних, і місто виділило 15 одиниць штатних», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

У свою чергу, А.БЛИЗНЮК, звертаючись до журналістів, закликав їх не залишатися байдужими до роботи цього центру і в цілому до роботи регіону з підготовки до Євро-2012. «А ви всі, які тут стоять і ставлять нам запитання, ви всі позаштатні працівники цього центру. Ваше завдання розносити цю інформацію, давати її людям. Тут центр управління проектом «Євро-2012», і буде все координуватися з цього центру», - сказав голова облдержадміністрації.