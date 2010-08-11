Найбільше дітей в Україні народилося в 2009 та 1993-1994 роках

Найбільше дітей в Україні народилося протягом 2009 та 1993-1994 років.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту.

Згідно з даними Департаменту сімейної та ґендерної політики Мінсім’ї, так, серед загальної кількості населення України дітей віком до 1 року нараховується 508 544 дитини, тоді як дев`ятирічних дітей – всього 381 004. Кількість шістнадцятирічних становить 528 755 осіб.

У регіонах України спостерігається різниця між кількістю населення молодшого та старшого за працездатний вік. Загальний розподіл постійного населення України за віковими групами у відсотковому значенні становить: працездатного віку – 60,3%, молодшого за працездатний – 15,2% та старшого – 24,5%.

Ситуація суттєво різниться у різних регіонах. Наприклад, Рівненська область має дисбаланс стосовно перевищення кількості молодшого за працездатний (20,7%) старшому за працездатний вік (19,8%). Аналогічна ситуація й у Закарпатській області, де осіб віком молодшим за працездатний – 20,1%, а старшим – 18,8%.

У Луганській області населення віком молодшого за працездатне становить 12,8%, а старшого – 26,2%. У Донецькій області осіб віком молодшого за працездатне – 13,0%, а старшого – 26,7%.

Відтак, по Україні на 1000 осіб працездатного віку припадає 659 осіб непрацездатного, що підвищує демографічне навантаження на кожного працюючого громадянина.