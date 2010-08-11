Хто будуватиме в Києві фонтани?

Визначено переможців конкурсу на краще архітектурне рішення фонтанів у Києві, який проводився Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища КМДА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, проведення конкурсу дозволило отримати цікаві пропозиції щодо інженерно-архітектурного вирішення фонтанів на Хрещатику, 25 (навпроти кінотеатру ``Дружба``), у Пасажі (Хрещатик, 15), у сквері по вул. Тимошенко в Оболонському районі та у парках ``Молодіжний`` у Деснянському районі, ``Позняки`` в Дарницькому районі, імені Тараса Шевченка у Шевченківському районі (2 фонтани) та у Наводницькому парку в Печерському районі.

Участь у конкурсі брали 10 творчих колективів. Три з них – професійні організації, що мають значний досвід проектування, а також молоді спеціалісти-архітектори.

На засіданні журі, яке відбулося 10 серпня, було обрано кращі проектні пропозиції по кожному майданчику і визначено колективи-переможці.

За інформацією ГУ містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, члени журі вирішили не присуджувати першу премію жодному з колективів, оскільки в усіх проектних пропозиціях детально не опрацьовані генеральні плани розміщення об’єктів.

Натомість прийнято рішення про присудження другої премії в розмірі 15 тис. грн. авторському колективу Катерини ЛЯЩЕНКО та Катерини ДЕРЕВ’ЯНКО.

Третю премію – 10 тис. грн. – отримав колектив авторів: Марина БОРМОШЕВА, Артем ЗАВАРЗІН, Владислав КАЗІМІРСЬКИЙ, Юрій КОВАЛЕНКО, Дмитро НЕЧВОЛОД, Денис СТЕЦЮРА.

Рішення про присудження премій приймалось з урахуванням кількості робіт кожного колективу, які отримали підтримку журі.

При прийнятті рішення щодо проектів реконструкції фонтанів на Хрещатику, 25, у Пасажі, у парку ім. Тараса Шевченка та Наводницькому парку журі віддало перевагу роботам, які передбачають збереження (реставрацію) існуючих чаш фонтанів та створення нових водних композицій з підсвіткою.

У виборі проектів нових фонтанів експерти брали до уваги такі аспекти, як створення світломузичних фонтанів, гармонійність та простота композиції, можливість організації комфортної зони відпочинку.

Журі конкурсу рекомендувало КП «Київзеленбуд» та районним держадміністраціям замовити і розробити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію та встановлення нових фонтанів з урахуванням результатів конкурсу.

Крім того, журі вважає за доцільне створити світломузичні фонтани у парках ``Молодіжний``, ``Позняки`` та у сквері по вул. Тимошенко.