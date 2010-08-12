Чехія готова прийняти женьшень в оплату боргу КНДР
02:15, 12 серпня 2010Суспільство
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Покращує витривалість і підвищує лібідо
Чехія обговорює з владою КНДР можливість виплати заборгованості цієї країни у формі продукції з женьшеня, повідомляє Бі-бі-сі.
Північна Корея заборговувала ще Чехословачинні близько 10 млн. доларів за постачання промислового устаткування і трамваїв.
Женьшень вважається цілющим засобом, які покращує витривалість і підвищує лібідо. На переговорах обговорювалася можливість виплати до 5 відсотків існуючої заборгованості. Це становило б 20 тонн женьшеня, що набагато перевищує річне споживання цього продукту в Чехії.
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