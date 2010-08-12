«Хліб Інвестбуд» виграла тендер на постачання 5 млн. тонн зерна

ТОВ «Хліб Інвестбуд» (Київ) виграло тендер Аграрного фонду на постачання 5 млн. тонн зерна в 2010 році.

Про це говориться у відповідному оголошенні про підсумки торгів, розміщеному на офіційному сайті Аграрного фонду.

Згідно з повідомленням, період постачання зерна – серпень-грудень 2010 року.

Цінова пропозиція ТОВ «Хліб Інвестбуд» становила 7 млрд. грн.

Як повідомив сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів України міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК, Аграрний фонд вийде на зерновий ринок для закупівлі зерна на суму 5 млрд. грн. За словами міністра, гроші на це є в наявності.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 22 липня під час зустрічі з міністром аграрної політики М.ПРИСЯЖНЮКОМ доручив купити до Аграрного фонду не менш як 4-4,5 млн. тонн зернових.

Враховуючи ситуацію на світовому ринку зерна, глава держави звернув увагу на необхідність формування продовольчого резерву, а також регіональних резервів для забезпечення продовольчої безпеки країни.

Раніше, 20 липня ц.р., М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що в Міністерстві аграрної політики України чекають, що Аграрний фонд і ДАК «Хліб України» зможуть купити до 4,5 млн. тонн зерна. При цьому він відзначив, що для закупівлі зерна Мінагрополітики має намір залучити кошти від розміщення ОВДП на суму 5 млрд. грн. Випуск облігацій планується провести на початку серпня.