На вулицях Москви злочинці ведуть війну

У Москві розслідується напад на міліціонерів, здійснений в ніч з середи на четвер, в результаті якого один працівник міліції був убитий, а ще двоє – поранені.

Напад стався в мить, коли вони намагалися затримати на місці злочину двох підозрюваних у спробі викрасти автомобіль. Слідчі вважають, що підозрювані, озброєні пістолетами "Іж", переробленими з газових у вогнепальні, близько 00.40 намагалися викрасти автомобіль Honda Civic.

Один з нападаючих зробив постріл у міліціонера. Як повідомив журналістам начальник московського ГУВС генерал Володимир Колокольцев, стрілець витратив усі патрони і продовжив вогонь з пістолета вбитого міліціонера. Проте втікти йому не вдалося. Уродженець Дагестану, одержавши близько п`яти кульових поранень під час перестрілки, нині госпіталізований. Міліціонери вилучили у нього зброю, яку віддали на експертизу. Другому нападаючому вдалося сховатися.

Тяжко поранено міліціонера-стажера, за його життя борються лікарі. Життя другого міліціонера, якому куля влучила в плече, поза небезпекою.

За словами Колокольцева, які наводить РІА «Новости», «іде війна на вулицях міста з боку злочинців, і співробітники міліції діють в екстремальних ситуаціях».