На Чернігівщині продовжують горіти торфовища

У Чернігівській області минулої доби виникло дві пожежі на торфовищах.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облаcної держадміністрації.

Поблизу с. Рубіж Городнянського району через необережне поводження з вогнем невстановленої особи загорівся торф на площі 0,5 га. Пожежу ліквідовано.

Також біля с. Нові Млини Щорського району сталася пожежа торфу на площі 0,8 га. Причиною пожежі рятувальники називають теж необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Пожежу ліквідовано.

Натомість поблизу с. Сядрине Корюківського району триває пожежа торфу на площі 0,5 га, що виникла 10 серпня. Пожежу було локалізовано, але її гасіння продовжується. Проведено роботи з заповнення водою каналів навколо осередків горіння. Пожежа виникла через необережне поводження з вогнем невстановленої особи.