Старожила Київського зоопарку вирішили приспати

Консиліум ветеринарів ухвалив рішення приспати одного із старожилів Київського зоопарку - малайського ведмедя на кличку Соломон.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичного зоопарку.

«Умови життя тварин, якість догляду залежать від доброти людей, які з ними працюють. У Києві тварини доживають до глибокої старості», - сказав головний ветеринарний лікар зоопарку Андрій МАРУНЧІН. Проте природа бере своє і часто навіть висококваліфікована допомога не в змозі допомогти тварині, зазначив він.

Малайський ведмідь Соломон давно пережив свій фізіологічний вік. Йому вже більше 30 років, а ведмеді цього виду живуть лише до 26. Минулого року на фоні гіпертонічної хвороби у Соломона почала розвиватися глаумкома, а два тижні тому стався інсульт.

Зараз у ведмедя лише частково збережена свідомість. Годують Соломона з ложки, причому він навіть не може сам ковтати. Лікарі переконані - шансів на одужання у нього немає. Проте для зоопарку дуже важлива точка зору кожного фахівця, тому було скликано професійний консиліум, покликаний оцінити ситуацію і ухвалити рішення про подальшу долю вихованця, зазначили у прес-службі.

Таким чином, 11 серпня консиліум ветеринарів, до складу якого, крім співробітників зоопарку, також увійшли фахівці Управління ветеринарної медицини м. Києва і провідних профільних вишів України, ухвалив рішення про необхідність приспати тварину.

«У даній ситуації не приспати тварину це гірше, ніж приспати. Тому що повернення назад, до адекватного стану, вже не буде. Глаукома, підвищений тиск, який і спровокував, швидше за все, інсульт, викликають у ведмедя страшні болі в голові. Він мучиться. Йому просто фізично боляче. Вилікувати цю тварину не можна, а тримати його, щоб він постійно мучився, просто не по-людськи», - вважає один із членів консиліуму, доцент Сумського національного аграрного університету Дмитро БЕРЕЖНОЙ.

За евтаназію, за даними прес-служби, висловилися і представники громадських організацій, які були запрошені керівництвом зоопарку, щоб вивчити ситуацію.

Коли саме буде проведено евтаназію, вирішать ветеринари зоопарку, які постійно стежать за станом здоров`я Соломона. Фахівці підберуть найслушніший час, щоб уникнути страждань тварини, запевнили у пресс-службі Київського зоопарку.