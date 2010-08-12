Погода на завтра

Завтра на більшій частині території України утримається спека з температурою вдень 35-39°, у східних, південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях місцями 40°.

Як повідомили УНІАН у Укргідрометцентрі, вночі 19-24°, на узбережжі морів до 28°; у західних областях вночі 15-20°, вдень 30-34° (в Карпатах вночі 9-14°, вдень 20-25°). Без опадів. Лише вночі в Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях очікується невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, південно-східний, 3-8 м/с.

На Київщині буде спекотна погода з температурою вдень 35-37°, вночі 19-24°. У м. Києві вдень 35-37°, вночі 21-23°. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с.

12 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 27-29°, в Дніпрі біля Києва 27°.