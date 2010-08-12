В Києві знову тхне паленим
14:26, 12 серпня 2010Суспільство
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В МНС кажуть, не через пожежі на торфовищах
Посилення запаху гару, що спостерігається в Києві, викликане не пожежами торфовищ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Міністерства з надзвичайних ситуацій Київської області.
При цьому у прес-службі зазначили, що виникнення нових осередків горіння торфовищ в області не зареєстровано.
Як відзначили у відомстві, в даний час під Києвом тільки одна пожежа - в селі Сосновка Іванківського району. В даний час працівники МНС продовжують гасити пожежу, площа займання поступово зменшується.
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