Медведєв: у Росії згоріли близько чверті посівів

У Росії згоріли близько чверті посівів зернових.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це повідомив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ на нараді щодо заходів стабілізації становища на внутрішньому зерновому ринку.

«У нас ситуація дуже складна, бо в цілому по країні згоріли близько чверті посівів зернових. На жаль, багато господарств через загибель урожаю перебувають у передбанкрутному стані», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він зазначив, що уряд РФ в цілому цю ситуацію знає. За його словами, вже ухвалено фінансові рішення про надання допомоги сільгоспвиробникам, які опинилися в критичній ситуації. Загальний обсяг фінансової підтримки зараз - близько 35 млрд. руб. (близько 1,16 млрд. дол.)

Д.МЕДВЕДЄВ запевнив, що на додаток до цієї суми з регіонів буде надана допомога постраждалим господарствам.

Президент РФ зазначив, що в Росії є досить пристойні загальні запаси інтервенційного фонду - близько 10 млн. тонн, які будуть як «подушка безпеки».

За його словами, ці інтервенції проходитимуть у першочерговому порядку в 27 регіонів РФ, які найбільше постраждали.

Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив необхідність реформування системи страхування в аграрному секторі.

Він нагадав, що уряд РФ ввів тимчасове обмеження на вивіз зернових. «Це, звичайно, дуже непросте рішення з урахуванням того, які зобов`язання є у нашої держави, у наших компаній, але це реальний форс-мажор, тобто непереборна сила. І мета цього рішення – зберегти резерви, збалансувати інтереси виробників зерна, переробників і тваринників», - сказав він.