Київміськбуд просить 5 нових ділянок замість «проблемних»

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» звернулося до виконуючого обов`язки київського міського голови Олександра ПОПОВА з проханням замінити п`ять проблемних земельних ділянок, відведених під будівництво житлових будинків для інвесторів, які постраждали від діяльності групи компаній «Еліта-Центр».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова правління – президент ХК «Київміськбуд» Василь МОЖАР.

«На сьогодні дев`ять ділянок освоюється, п`ять – зависли. Ми зверталися і до попереднього міського голови, і до виконуючого обов`язки (О.ПОПОВА – УНІАН) теж з проханням продовжити цю роботу», – сказав він.

За словами президента компанії, дев`ять з чотирнадцяти земельних ділянок, конкурс на право забудови яких виграв холдинг, будуть освоєні.

«Сьогодні ми відпрацювали всі 14 земельних ділянок з можливими варіантами забудови. Вийшло так, що на дев`яти земельних ділянках, не зважаючи на те, що там є проблеми з паркінгами і місцевими жителями, ми з розумінням рухаємося до того, що ці земельні ділянки освоїмо», – сказав В.МОЖАР.

При цьому стосовно земельної ділянки по вул. Солом’янській, 17, яку почав освоювати холдинг, інвестувавши в роботи близько 400 тис. грн., було прийняте ще одне рішення – про будівництво на ній посольства Білорусі.

«Одна земельна ділянка потрапила в два рішення – про передачу її під посольство Білорусі в Києві. Відповідно, ми припинили роботи по цій ділянці, хоча ми вже почали розробляти проект і витратили близько 400 тис. грн. для освоєння земельної ділянки. Ми звернулися до міста з проханням замінити (ця ділянка – УНІАН) або відшкодувати понесені нами витрати», – пояснив президент компанії.

Крім того, жителі сусідніх будинків блокують відведення земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 66, що знаходиться на березі Дніпра, в Оболонському районі.

«Є судова справа, яка не дає можливості закінчити землевідведення. Тому необхідно розібратися із судовою справою, закінчити її і або продовжити відведення, або замінити ділянку», – сказав В.МОЖАР.

Також він повідомив, що стосовно двох земельних ділянок у компанії виникли труднощі через дуже важкі умови забудови та опору населення, а ще одна земельна ділянка (вул. Глибочицька – Лук’янівська) знаходиться в районі промзони і непридатна для будівництва житла. На ній можливе розміщення нежилого будинку, приміром, торгового чи офісного центру. «Ми самі бачимо, що немає доцільності сьогодні освоювати ці ділянки», – сказав В.МОЖАР.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і знаходяться в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального обсягу житлового будівництва в Києві і 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.