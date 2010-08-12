Азаров отримав ще одну посаду

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ очолив склад української частини українсько-польського Комітету з питань підготовки та проведення фінального турніру Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та масових комунікацій секретаріату Кабінету міністрів, відповідну постанову Кабмін прийняв на засіданні 11 серпня.

Згідно з рішенням уряду, відповідальним секретарем Комітету призначено голову Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

До складу Комітету також ввійшли: віце-прем`єр-міністр України, до компетенції якого належать питання підготовки та проведення в Україні Євро-2012, міністр закордонних справ, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту, міністр економіки, міністр фінансів, міністр регіонального розвитку та будівництва, міністр внутрішніх справ, міністр культури та туризму, міністр транспорту та зв’язку, міністр охорони здоров`я, голова Державної служби автомобільних доріг, голова Держтелерадіо.

Крім того, Кабмін цією постановою затвердив Положення про українські частини постійних міжурядових груп, створених в межах Комітету та їх склад.