Українські літаки поведе в бій інший генерал

20:28, 12 серпня 2010
Суспільство
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На президентському сайті - два укази

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом № 813/2010 призначив генерала-лейтенанта Сергія ОНИЩЕНКА командувачем Повітряних Сил Збройних Сил України.

Іншим своїм указом за № 814/2010 Президент звільнив з посади командувача Повітряних Сил ЗСУ генерала-полковника Івана РУСНАКА та доручив зарахувати його в розпорядження Міністра оборони України.

Обидва укази розміщені на офіційному сайт глави держави.

 

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