Українські літаки поведе в бій інший генерал

На президентському сайті - два укази

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом № 813/2010 призначив генерала-лейтенанта Сергія ОНИЩЕНКА командувачем Повітряних Сил Збройних Сил України. Іншим своїм указом за № 814/2010 Президент звільнив з посади командувача Повітряних Сил ЗСУ генерала-полковника Івана РУСНАКА та доручив зарахувати його в розпорядження Міністра оборони України. Обидва укази розміщені на офіційному сайт глави держави.

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