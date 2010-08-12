Українські літаки поведе в бій інший генерал
20:28, 12 серпня 2010Суспільство
1718 0
На президентському сайті - два укази
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом № 813/2010 призначив генерала-лейтенанта Сергія ОНИЩЕНКА командувачем Повітряних Сил Збройних Сил України.
Іншим своїм указом за № 814/2010 Президент звільнив з посади командувача Повітряних Сил ЗСУ генерала-полковника Івана РУСНАКА та доручив зарахувати його в розпорядження Міністра оборони України.
Обидва укази розміщені на офіційному сайт глави держави.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter