Сорочинське поле цілодобово посилено патрулюватимуть

Охороняти порядок під час проведення Національного Сорочинського ярмарку буде більш як 500 міліціонерів.

Про це журналістам заявив заступник начальника - керівник міліції громадської безпеки ГУ МВС України в Полтавській області Олександр ОСТРЯНІН.

За його словами, з 500 міліціонерів близько 100 працівників ДАІ контролюватимуть ситуацію на дорогах.

«Територію Сорочинського поля цілодобово патрулюватимуть посилені наряди. Орієнтування мобільних груп здійснюватиметься з центрального сервера чергової частини, який одержуватиме інформацію з чотирьох камер відеоспостереження», - сказав О.ОСТРЯНІН.

Він також відзначив, що під час ярмарку іноземні гості зможуть одержати професійну консультацію працівників паспортної служби.

Виконуючий обов`язки керівника обласної міліції Дмитро НЕКЛЮДОВ сказав: "Завдання кожного міліціонера, який працюватиме на Сорочинському полі, полягає не тільки в охороні громадського порядку, але й в наданні адекватної допомоги людям, які звертаються до міліціонерів!"

У міліції додали, що цього року ярмарок відвідають не менш як 500 тис. гостей.

Як повідомляв УНІАН, Національний Сорочинський ярмарок відбуватиметься у Великих Сорочинцях Полтавської області з 17 по 22 серпня 2010 року. Офіційне відкриття ярмарку заплановане на 18 серпня об 11-00. 18 серпня ярмарок відвідає Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.