Суботу перед Днем незалежності оголошено робочою
00:01, 14 серпня 2010Суспільство
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А потім - три вихідних
Робочий тиждень перед Днем Незалежності України (24 серпня) збільшується на один день – субота, 21 серпня, буде робочою.
Це передбачає розпорядження Кабінету Міністрів України про перенесення робочих днів у 2010 році.
Згідно з документом, робочий день у понеділок, 23 серпня перенесений на суботу 21 серпня.
Вихідними будуть 22, 23 і 24 серпня.
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