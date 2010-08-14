Суботу перед Днем незалежності оголошено робочою

Робочий тиждень перед Днем Незалежності України (24 серпня) збільшується на один день – субота, 21 серпня, буде робочою.

Це передбачає розпорядження Кабінету Міністрів України про перенесення робочих днів у 2010 році.

Згідно з документом, робочий день у понеділок, 23 серпня перенесений на суботу 21 серпня.

Вихідними будуть 22, 23 і 24 серпня.