Чому зникли плавучі ресторани в Києві?

Перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ допускає стоянку і роботу ресторанів на дебаркадерах уздовж набережної Дніпра в Києві, але лише за наявності у них усіх дозвільних документів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав на прес-конференції, коментуючи ситуацію з відбуксованими з набережної ресторанами.

Він повідомив, що одержав офіційне повідомлення від прокуратури про ту роботу, яка проводиться на набережній.

За словами О.ПОПОВА, «набережна на сьогодні, в тій частині, де вона заставлена такими об`єктами, не пристосована для паркування плавучих засобів, які там до цього часу були. Це може призвести до того, що ми матимемо аварійну ситуацію, коли ця споруда може бути зруйнована», - озвучив він один з аргументів, пояснивши, що рішення про відшвартування дебаркадерів було прийнято «задля уникнення надзвичайної ситуації».

Наступним аргументом, за його словами, стала відсутність дозвільних документів у ресторанів.

Крім того, ще одним аргументом стала відсутність інженерних мереж, по яких відводяться всі відходи діяльності ресторанів, і нині неможливо стверджувати, що там не порушена екологія, сказав О.ПОПОВ.

“Якщо ми цивілізоване суспільство, то ми повинні покласти край тому, що у нас є в країні анархія, свавілля і беззаконня. Будь-який об`єкт, навіть маленький, я не говорю про великі, зобов`язаний встановлюватися, тим паче в столиці, після того, коли є дозвіл і, перш за все, тих служб, які зобов`язані їх робити. Це санітарні служби, це й архітектура тощо. Всю процедуру повинні обов`язково пройти.», - наголосив О.ПОПОВ.

Ідеальним варіантом, на його думку, буде вироблення підходу до розміщення об`єктів відпочинку в Києві, враховуючи новий Генеральний план розвитку столиці, і виходячи з цього - видача дозволів на розміщення, наприклад, ресторанів на дебаркадерах.

Довідка УНІАН. Київська транспортна прокуратура розслідує кримінальні справи, порушені Генеральною прокуратурою України і прокуратурою Києва за фактами порушення закону при видачі дозвільних документів на швартування несамохідних суден на набережній Дніпра.

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