Підвищення цін на хліб можна уникнути

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр ВІЛКУЛ запевняє, що ціни на хліб в регіоні не зростатимуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на брифінгу у Дніпропетровську, коментуючи ситуацію зі змінами цін на зерно.

«Ми вжили усіх необхідних заходів, і ціни на хліб та хлібобулочні вироби на Дніпропетровщині зростати не будуть. Про це досягнута домовленість з найбільшими виробниками хліба у Дніпропетровській області”, - зазначив О.ВІЛКУЛ.

За його словами, з метою недопущення зростання цін на хліб необхідна кількість зерна буде придбана в Аграрному фонді, у виробників та зернотрейдерів області за ціною 1300-1400 грн. за тонну. Все зерно перероблятиметься на борошно підприємствами Дніпропетровщини. Також ведеться діалог з перевізниками та виробниками олії щодо збереження оптимальної ціни на їхні послуги та продукцію.

Голова ОДА повідомив, що цього року на Дніпропетровщині зібрано 2 млн. 201 тис. тонн зерна, у тому числі 1 млн. 400 тис. тонн зерна пшениці. За його словами, це дає можливість повністю забезпечити потреби області у продовольчому зерні.

*** У Дніпропетровській області цьогорічний валовий збір зернових майже дорівнює минулорічному. Покращилась класність зерна пшениці і відсутнє проросле зерно. На 10% збільшилась доля продовольчого зерна (1-5-й класи), у тому числі пшениці 1-го та 2-го класу більше по відношенню до 2009 року на 15%.