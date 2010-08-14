У Шостці горів завод Мінпромполітики

Вчора о 15.20 у Сумській області на території відкритих складів для зберігання тари Шосткинського казенного заводу „Зірка” Міністерства промислової політики виявлено пожежу, яка через спекотну погоду та пориви вітру розповсюдилася на траву навколо складів та лісову підстилку на площі близько 1,5 га.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, о 21.10 вісім відділень Державної пожежної охорони пожежу ліквідували.

Жертв і постраждалих немає. Вогнем знищено та пошкоджено дерев’яну, паперову та металеву тару на складах. Причина пожежі встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Сумській області