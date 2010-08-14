Сьогодні - Медовий Спас

Сьогодні православні святкують Медовий Спас або свято Маковія, яке в церковному календарі називається днем семи мучеників Маккавеїв.

З цього дня у віруючих розпочинається Успенський піст, який передує одному з найбільших релігійних свят - Успінню Пресвятої Богородиці. Піст триває два тижні.

Згідно з джерелами християнських богословів, це свято було встановлене у Візантії 1164 року на честь перемоги імператора Мануїла (1143-1180) над іновірцями. В день цієї перемоги перед битвою нібито чудесно заблищала - оновилась - ікона Божої Матері.

У це день вшановують Хреста Господнього. У святкові богослужіння були введені обряди винесення хреста, ходіння з ним по вулицях та урочистого водосвяття. Вшановують також сім святих мучеників – братів Маккавеїв (Авім, Антонін, Гурій, Єлеазар, Євсевон, Алім й Маркелл), а також матір їхню Соломонію (чи Соломію) та їх учителя Єлеазар, які постраждали за відмову прийняти язичництво і в 166 році до н. е. прийняли мученицьку смерть.

Традиційно 14 серпня у церквах святять воду, квіти і мак. Воду, освячену на Маковія, у народі вважають цілющою і вона цінується не менше стрітенської - вважається надзвичайно корисною.

Медовий Спас збігається у часі з другим вирізанням стільників із вуликів. На свято Медового Спаса святили й свіжовикачаний мед і пригощали ним усю родину.