Харків і область накрив смог
12:51, 14 серпня 2010Суспільство
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У МНС запевняють, що загрози для життя та здоров’я немає
Харків і Харківську область сьогодні зранку накрив смог.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ГУ МНС України у Харківській області, смог викликаний пожежами на торфовищах у Воронезькій та Рязанській областях Росії.
У ГУ МНС запевняють, що загрози для життя та здоров’я людей смог не несе.
На території Харківської області великих лісових пожеж немає. Виникають невеликі займання сухої трави і хвойної підстилки, які рятувальники ліквідують у найкоротші терміни. Пожежна ситуація у Харківській області знаходиться під контролем, йдеться у повідомленні.
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