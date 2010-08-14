Ялта відзначає 172-річчя

У Ялті проходять святкові заходи приурочені 172-річчю міста.

Як передає кореспондент УНІАН, упродовж сьогоднішнього дня в Ялті відбудуться спортивні змагання, будуть організовані програми для дітей, виставки і концерти. Музеї для городян працюватимуть безкоштовно.

У другій половині дня біля концертного залу «Ювілейний» можна побачити «живі статуї», а на набережній - «шоу велетнів». О 18.30 в «Ювілейному» розпочнеться концерт «Ялта - пори року».

Організатори свята обіцяють влаштувати ввечері піротехнічне шоу, попри те, що кримське управління МНС 9 серпня повідомило про заборону використовувати піротехніку під час пожежонебезпечного періоду.

«Яке свято - без феєрверку?! Влада взяла на себе відповідальність за проведення салюту. Тим паче, його запускатимуть у бік моря», - відзначили в мерії. Керівництво міста радилося із цього приводу і з МНС Криму, і з головою уряду автономії, повідомила прес-служба міськвиконкому.

У ніч на 15 серпня на набережній пройде молодіжна програма «Танці під зорями».

Святкування Дня міста продовжиться в неділю спортивними турнірами, виставками і прем`єрою фільму «Нормальних мужиків не буває».