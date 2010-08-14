Сталлоне обскакав Вілліса і Шварценеггера

Рейтинг кращих акторів жанру фільмів-бойовиків світового кінематографа очолив Сільвестр СТАЛЛОНЕ.

Про це повідомляє Бі-Бі-Сі із посиланням на проведене в країнах Євросоюзу соціологічне дослідження.

С.СТАЛЛОНЕ здобув світову популярність у 1976 році, коли зіграв роль боксера в картині "Роккі". А з виходом у 1982 році бойовика "Рембо: Перша кров" він перетворився на культового актора цього гостросюжетного жанру.

На другій позиції в рейтингу - інший американський актор Брюс ВІЛЛІС. Йому загальносвітове визнання приніс у 1988 році фільм "Міцний горішок".

Першу трійку замикає Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР, який затвердився як зірка світового кінематографа після виходу в 1984 році картини "Термінатор".

На четверту позицію вийшла Лінда ХЕМІЛТОН, яка здобула широку популярність за роль Сари Коннор у фільмах "Термінатор" і "Термінатор 2: Судний день".

На п`ятій сходинці - бельгієць Жан-Клод Ван ДАММ, на шостій - Стівен СІГАЛ, на сьомому - Чак НОРРІС, зазначає NEWSru.