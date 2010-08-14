Ялта таки залишиться без феєрверку

Оргкомітет святкування Дня міста Ялта ухвалив рішення відмовитися від феєрверку.

Про це йдеться в заяві оргкомітету, переданій агентству УНІАН.

«У зв`язку з як і раніше високою температурою повітря і враховуючи, що Рада національної безпеки та оборони України заборонила на час підвищеної пожежонебезпеки проведення феєрверків, ухвалено рішення не проводити феєрверк на честь святкування Дня міста Ялта», - зазначає оргкомітет і приносить вибачення ялтинцям і гостям курорту.

Як повідомляв УНІАН, у Ялті 14-15 серпня проходять святкові заходи з нагоди 172-річчя міста.

Організатори свята раніше обіцяли влаштувати ввечері піротехнічне шоу. «Яке свято - без феєрверку?! Влада взяла на себе відповідальність за проведення салюту. Тим більше, його запускатимуть у бік моря», - зазначили в мерії Ялти. Керівництво міста радилося із цього приводу і з МНС Криму, і з головою уряду автономії, повідомила прес-служба міськвиконкому.