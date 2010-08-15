СБУ нагляне за шахтами

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду і Служба безпеки України домовилися про спільні дії по упередженню аварій та нещасних випадків у промисловості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держгірпромнагляду, напрямки взаємодії двох служб з метою упередження промислових аварій та групових нещасних випадків у промисловості обговорювалися сьогодні на спільній нараді.

За словами голови Держгірпромнагляду Сергія СТОРЧАКА, питання промислової безпеки – це сфера компетенції і Держгірпромнагляду, і Служби безпеки, тому важливо об’єднати зусилля двох структур і спрямувати їх на упередження промислових аварій та катастроф.

Перша спільна нарада була присвячена питанням нагляду у найбільш травмонебезпечній вугільній галузі, оскільки кількість загиблих на шахтах з початку року - 75 гірників, а кількість травмованих обраховується тисячами.

Причина високого травматизму – відсутність на шахтах систем управління охороною праці та недотримання норм промислової безпеки – лише 30 із 227 шахт певною мірою відповідають встановленим нормам промислової безпеки.

Для вирішення проблеми, на думку фахівців, важливим є пошук нових інструментів впливу на власників та керівників вугільних шахт, щоб спонукати їх приділяти першочергову увагу питанням безпеки праці.

Зокрема, на нараді прийняте рішення, що СБУ повідомлятиме не тільки Держгірпромнагляд, але й адміністрацію вугільних підприємств про виявлені передумови, що можуть призвести до виробничих аварій і травмування людей.

Окрім цього, Держгірпромнагляд та СБУ домовились про налагодження більш оперативного обміну інформацією, проведення спільних перевірок, а також спільних обстежень найбільш небезпечних ділянок на шахтах - прохідних забоїв та лав.

Також напередодні Дня шахтаря (святкуватиметься наприкінці серпня) прийнято рішення для недопущення нещасних випадків на шахтах провести у шахтарських регіонах - Донецькій, Луганській, Львівській та Волинській областях - спільні наради за участю фахівців Держгірпромнагляду, БУ і керівництва шахт з метою проведення профілактичних дій та налагодження подальшої взаємодії щодо зниження виробничого травматизму у вугільній галузі.