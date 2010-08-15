Росія припиняє експорт зерна

У Росії набуло чинності рішення уряду про введення тимчасової заборони на експорт зерна і вироблених з нього товарів у зв`язку із засухою, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

Заборона введено до 31 грудня, проте не виключено, що через місяць ця дата буде переглянута, причому у бік збільшення. Під заборону потрапляє вивіз за межі Росії пшениці й меслину, ячменю, іржи, кукурудзи, пшеничного і пшенично-житнього борошна.

У зв`язку з ухваленим рішенням контракти з іноземними покупцями російського зерна виконуватися не будуть, що російська влада мотивує форс-мажорними обставинами. Передбачається, що компенсувати відсутність зерна з РФ частково може Казахстан.