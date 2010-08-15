В аквапарку Тернополя діти отруїлися парами хлору

У Тернополі на території розважального комплексу „Алігатор” в приміщенні басейну „Аквапарк Лімпопо” четверо дітей отруїлися парами хлору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, інцидент стався учора о 16.20.

Газоподібна сполука хлору утворилась внаслідок одночасного додавання у воду підкислювача та гіпохлориду натрію.

Постраждалих дітей (віком 8, 10 та 14 років) госпіталізовано до Тернопільської обласної дитячої лікарні з діагнозом - отруєння парами хлору легкого ступеня.

За фактом події правоохоронними органами проводиться дослідча перевірка.