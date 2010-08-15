Госпіталізовані ще двоє дітей з будинку-інтернату в Ніжині

У Ніжині Чернігівської області кількість госпіталізованих із дитячого будинку-інтернату зросла до 14 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, впродовж 14 серпня до інфекційного відділення Ніжинської міської лікарні з діагнозом гостра респіраторна вірусна інфекція госпіталізовано ще двоє дітей з будинку-інтернату. Разом з тим у зв’язку зі стабілізацією стану здоров’я з лікарні виписано троє вихованців інтернату.

Таким чином станом на 15 серпня в реанімаційному та інфекційному відділеннях знаходяться на лікуванні у задовільному стані 14 осіб (9 дітей та 5 дорослих осіб), яких було госпіталізовано впродовж 11-14 серпня.

На місці події продовжує роботу комісія Міністерства охорони здоров’я України.

Як повідомляв УНІАН, у Ніжинському дитячому інтернаті, де перебувають діти з ураженнями центральної нервової системи, 11 серпня зареєстровано смерть п`ятьох осіб.

За словами головного санітарного лікаря області Миколи ДОНЦЯ та начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Володимира ЯЩЕНКА, попередня причина смерті дітей та дорослих - гостра респіраторна ротавірусна інфекція.