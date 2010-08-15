Завтра в Україні 30-39 градусів, майже без опадів

Завтра, 16 серпня, в Україні утримається сильна спека з температурою вдень 35-39°.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

У західних областях у понеділок місцями 30-34°; вночі 18-23°, на узбережжі морів 24-29° (у Карпатах вночі 12-17°, вдень 23-28°).

Переважно без опадів, лише вдень на крайньому заході місцями короткочасний дощ, гроза, в окремих пунктах град і шквали 17-22 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У столиці та Київській області завтра збережеться суха і спекотна погода. У Києві вдень 36-38°, вночі 21-23°, по області вдень 35-39°, вночі 18-23°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Сьогодні, 15 серпня, температура води в Чорному та Азовському морях 27-29°, в Дніпрі біля Києва - 27°.