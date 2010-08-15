Скоєно напад на журналіста

Сьогодні у Дніпропетровську невідомі побили журналіста Юрія МИХАЙЛОВИЧА.

Цей напад він пов`язує зі своєю професійною діяльністю, повідомляє "Телекритика".

Як розповів виданню сам Ю.МИХАЙЛОВИЧ, на початку серпня була закрита його програма «Аргументи за та проти», яку він вів на «51 каналі».

«Я робив незалежну програму, де давав змогу взяти участь і висловитись не лише представникам влади, як це прийнято, а опозиції, у тому числі й БЮТ. Звісно, це не влаштовувало владу, і програму закрили, - сказав Ю.МИХАЙЛОВИЧ, - І мені повідомили, що я не маю стосунку до цього каналу. Сталось це перед виборами».

За його словами, керівництво мотивувало закриття проекту тим, що так вирішила редакційна рада, навіть попри те, що програма входить до плану держзамовлення до кінця року. Зараз на каналі виходить інший проект із трохи зміненою назвою: «За і проти»

Однак, як повідомив Ю.МИХАЙЛОВИЧ, він не збирався залишати місто, а планував організувати прес-конференцію і оголосити про те, що керівництво області утискає свободу слову. «До цього була закрита ще низка програм на інших каналах», - додав він. Після цього, за словами журналіста, йому почали надходити погрози від невідомих осіб, погрожували фізичною розправою. «Вони довели мене до такого стану психозу, що я не виходив з дому. Вчора до мене приїхав товариш і запросив на День народження. Після цього мене вистежило двоє людей професійних та фізично підготовлених. Дуже швидко і фактично на очах охорони закладу, де ми перебували, вони на мене напали. Десь 30-40 хвилин я лежав на асфальті і не міг піднятись, а охорона викликала швидку», - розказав він.

За словами журналіста, зараз у нього пошкоджене ліве коліно та стопа, через що він не може ходити, окрім цього нанесені удари в області ребер та обличчя. Також Ю.МИХАЙЛОВИЧ наголосив, що під час нападу йому погрожували.

Заяву щодо інциденту він подав до РВВС міста Дніпропетровська. «Я переконаний. Що це відвертий тиск на вільну пресу місцевої влади на найвищому рівні області», - зазначив Ю.МИХАЙЛОВИЧ.