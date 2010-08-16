У Київській області попереджено вбивство на замовлення

Працівники УБОЗу Київської області за сприяння СБУ попередили замовне вбивство 20-річної жінки у місті Тараща.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Київській області, з’ясувалося, що цей злочин замовив чоловік жінки.

За словами 29-річного замовника вбивства, він з дружиною вирішили розлучитися, але майнові проблеми й питання щодо опіки над донькою спонукали його до такого вчинку. Для виконання вбивства чоловік почав шукати знайомих, котрі мали в минулому проблеми з законом. Коли ж виконавця було знайдено, зловмисник пообіцяв йому 2 тис. доларів.

Аби врятувати жінці життя, міліціонери залучили працівників кіностудії - досвідчені гримери намалювали дівчині «мертве обличчя» з вогнепальним пораненням, зробили кілька фото і відправили замовнику.

Наразі проти нього порушено кримінальну справу за ст.17 та п.11 ч.2 ст.115 КК (умисне вбивство, вчинене на замовлення).